Feuerwehr in Unterensingen: Schmorende Geräte verursachen Rauch – Bewohnerin in Klinik gebracht

1 Die Feuerwehr beseitigte die Ursache und lüftete die Räume. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser

In Unterensingen kam es am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung. Zeugen alarmierten die Feuerwehr.











﻿ Zeugen haben am Mittwochnachmittag eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in der Blumenstraße in Unterensingen bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Wie die Polizei berichtet, hatten gegen 15 Uhr Brandmelder in der Erdgeschosswohnung ausgelöst, zudem war deutlicher Brandgeruch wahrgenommen worden

Die Feuerwehr rückte daraufhin sofort aus und konnte die Ursache schnell entdecken. Der Rauch stammte wohl von einem verschmorten Bügeleisen oder einer Heizdecke in der Wohnung.

Die Einsatzkräfte brachten beide Geräte ins Freie und belüfteten die Erdgeschossräume. Die Bewohnerin der Wohnung wirkte geschwächt und klagte über Atembeschwerden. Der Rettungsdienst brachte sie deshalb wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.Die Höhe des Schadens ist noch unklar.