Feuerwehr in Untereinsingen: Großeinsatz wegen Brand in Mehrfamilienhaus – über 500.000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr konnte den Brand in einem stundenlangen Einsatz löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Unterensingen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Freitag hoher Schaden entstanden. Das Haus stand wegen Renovierungsarbeiten leer.











﻿ In Unterensingen (Kreis Esslingen) hat am frühen Freitagmorgen ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 2 Uhr meldeten Anwohner starken Rauch und Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses in der Oberen Gasse, teilt die Polizei mit.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des wegen Renovierungsarbeiten leerstehenden Gebäudes. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften an und begann sofort mit den Löscharbeiten.

Diese dauerten bis in die Morgenstunden. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort, musste aber nicht eingreifen, da niemand verletzt wurde. Der Schaden wird von der Polizei auf über eine halbe Million Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.