Feuerwehr in Plochingen: Polizei holt Senior aus verrauchter Wohnung

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

In Plochingen hat am Dienstag ein Senior Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Aufmerksame Nachbarn hörten den Rauchmelder und alarmierten die Polizei, den dem Mann rechtzeitig helfen konnte. Er wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.











In Plochingen hat am Dienstag angebranntes Essen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Senior hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen, nach Angaben der Polizei wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann hatte gegen 12 Uhr sein Mittagessen gekocht und den Topf dann auf dem Herd vergessen. Dadurch entwickelte sich Rauch, der die Feuermelder in der Wohnung auslöste. Nachbarn bemerkten dies und alarmierten die Feuerwehr.

Ein Polizist konnte über eine geöffnete Balkontür on die Wohnung in der Bergstraße gelangen, zuvor war er mit einer Leiter in den ersten Stock des Mehrfamilienhauses gelangt. Er nahm das qualmende Essen vom Herd und schaltete diesen ab. Ein Brand war noch nicht ausgebrochen. Der Bewohner wurde dennoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung.