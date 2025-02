Feuerwehr in Ostfildern: Technischer Defekt an Pelletheizung verursacht Rauch in Mehrfamilienhaus

Technischer Defekt an Pelletheizung verursacht Rauch in Mehrfamilienhaus

1 Die Feuerwehr konnte die Ursache des Rauches rasch feststellen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Ostfildern (Kreis Esslingen) musste am Sonntag die Feuerwehr ausrücken, weil es in einem Mehrfamilienhaus stark rauchte. Die Ursache war offenbar ein technischer Defekt.











Am Sonntagnachmittag hat ein technischer Defekt an einer Heizung in Ostfildern (Kreis Esslingen) für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Polizei rückten 25 Feuerwehrleute in fünf Fahrzeugen aus, nachdem gegen 17 Uhr starker Rauch aus dem Kamin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Neue Wiese gemeldet worden war.

Die Einsatzkräfte konnten dann aber schnell Entwarnung geben: Es war kein Brand ausgebrochen, der Rauch war durch einen technischen Defekt an der Pelletheizung des Hauses entstanden. Über entstandenen Schaden liegen laut Polizei keine Informationen vor.