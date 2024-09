Feuerwehr in Ostfildern im Einsatz: Auto brennt in Garage ab – Fünfstelliger Schaden

Auto brennt in Garage ab – Fünfstelliger Schaden

Feuerwehr in Ostfildern im Einsatz

1 Die Feuerwehr rückte gegen 13 Uhr zu dem Brand im Mergelweg aus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Martin Wagner

Vermutlich wegen eines technischen Defekts hat am Montag in Nellingen (Kreis Esslingen) ein in einer Garage geparktes Auto Feuer gefangen. Auch das Gebäude und ein weiterer darin geparkter Pkw wurden beschädigt.











Bei einem Fahrzeugbrand in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Montagmittag hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, war vermutlich ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer, das gegen 13 Uhr in einer Garage im Mergelweg ausbrach.

Der Wagen brannte trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr vollständig aus, zudem wurde ein weiteres Fahrzeug in der Garage beschädigt, ebenso wie das Gebäude selbst. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagt, handelt es sich bei dem betroffenen Auto nicht um ein Elektroauto. Den Schaden schätzt die Polizei in eier ersten Schätzung auf mehrere zehntausend Euro.