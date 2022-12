Flüchtlinge im Kreis Esslingen Neue Zuwanderungswelle im Winter erwartet

In diesem Jahr hat der Kreis Esslingen bereits 7400 Geflüchtete aufgenommen, so viele wie in den Rekordjahren 2015 und 2016 zusammen. Die Unterbringung wird zur Daueraufgabe, weil noch mehr Ukrainer in diesem Winter Schutz suchen könnten.