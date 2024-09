Feuerwehr in Ostfildern: Bewohner hält Schmorbrand mit Feuerlöscher in Schach

1 Die Feuerwehr schloss die Löscharbeiten ab und lüftete die Wohnung. (Symbolfoto) Foto: imago/Manngold/imago stock&people

In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat am Montagabend ein technischer Defekt an einer Spülmaschine zu einem Schmorbrand geführt. Ein Bewohner dämmte den Brand ein, bis die Feuerwehr eintraf.











Link kopiert

Am Montagabend mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Schmorbrand in Ostfildern ausrücken. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, hatte in einem Mehrfamilienhaus in der Lerchenbergstraße eine Spülmaschine angefangen zu rauchen und zu schmoren.

Den ersten Erkenntnissen nach war ein technischer Defekt die Ursache dafür. Ein Bewohner bemerkte den Brand gegen 18.30 Uhr und konnte mit einem Feuerlöscher verhindern, dass weiteres Inventar Feuer fing. So konnte die Feuerwehr den Brand schnell vollständig löschen und die Wohnung im Anschluss lüften. Acht Einsatzkräfte des Rettungsdienstes untersuchten derweil die Bewohner des Hauses, dabei wurden keine Verletzungen festgestellt. 27 Feuerwehrleute waren zu dem Einsatz angerückt.