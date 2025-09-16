Feuerwehr in Nürtingen: Holzbrett auf eingeschaltenem Herd – 50.000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen sich weiter ausbreiten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei einem Küchenbrand in Zizishausen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmittag hoher Schaden entstanden.











﻿Ein Küchenbrand hat am Dienstagmittag in Nürtingen-Zizishausen (Kreis Esslingen) einen hohen Schaden verursacht. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr in einem Zweifamilienhaus in der Panoramastraße, berichtet die Polizei.

Die Bewohnerin bemerkte Brandgeruch aus einer Einliegerwohnung und alarmierte sofort die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Holzbrett auf einer eingeschalteten Herdplatte Feuer gefangen.

Die Flammen griffen rasch auf Möbelstücke in der Küche über. Die Feuerwehr verhinderte jedoch ein weiteres Ausbreiten des Brandes. Andere Räume wurden nur durch Rauch beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.