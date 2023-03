Vorfall in Plochingen Mann wirft Palette und verletzt bei Festnahme vier Polizisten

Ein Mann in psychischem Ausnahmezustand hat in Plochingen (Kreis Esslingen) eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm angesprochen und festgehalten. Als die Frau in einen Laden floh, warf der Mann eine Palette nach den Angestellten. Die Polizei nahm ihn fest.