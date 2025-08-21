Feuerwehr in Neuffen: Kinder zünden Mülltonne an – Brand beschädigt auch Hausfassade

1 Die Feuerwehr konnte verhinder, dass der Brand auf das nahegelegene Gebäude übergriff. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Drei Kinder haben am Mittwochabend in Neuffen (Kreis Esslingen) offenbar größeren Schaden angerichtet haben. Die beiden sollen eine Mülltonne angezündet haben.











﻿Zwei Mülltonnen sind am Mittwochabend in der Hauffstraße in Neuffen (Kreis Esslingen) in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge gegen 19.30 Uhr beobachtet, wie drei Kinder eine Altpapiertonne neben einer Garage angezündet hatten.

Das Feuer griff sofort um sich und setzte die Tonne vollständig in Brand. Ein weiterer Zeuge zog zwei der dort abgestellten Tonnen rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die anderen beiden Mülltonnen bereits in Flammen. Die Hitze beschädigte zudem die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. Die Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude. Die beiden brennenden Tonnen wurden jedoch vollständig zerstört.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und stieß auf drei acht und neun Jahre alte Jungen. Sie sollen die Mülltonnen in Brand gesetzt haben. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar.