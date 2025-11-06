Feuerwehr in Neckartailfingen: Töpfe und Holzkiste fangen Feuer – Zeugin verhindert wohl Schlimmeres

1 Die Feuerwehr konnte schnell eingreifen und die Flammen löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Bei einem Brand in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend hoher Schaden entstanden. Eine Zeugin auf der Straße bemerkte das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte.











﻿ Die Feuerwehr musste am Mittwochabend in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) in die Tübinger Straße ausrücken. Wie die Polizei berichtet, waren gegen 20.30 Uhr Töpfe auf einem Herd und eine danebenstehende Holzkiste in Brand geraten.

Eine Zeugin hatte den Rauch aus dem Gebäude von der Straße aus bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert und die Bewohner verständigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte schnell eingreifen und so verhindern, dass die Flammen sich ausbreiteten. Im Anschluss lüftete die Feuerwehr das Gebäude.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieben alle Bewohner unverletzt. Der Rettungsdienst untersuchte und versorgte sie, während der Einsatzmaßnahmen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.