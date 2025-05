Feuerwehr in Lenningen: Akku fängt Feuer – Technischer Defekt führt zu Brand

1 Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

In Lenningen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmorgen ein Akku eines Spielzeugautos in Brand geraten. Ein Anwohner hatte einen Knall gehört und nach ersten Löschversuchen die Feuerwehr alarmiert.











Ein technischer Defekt an einem Akku in einem Wohnhaus hat am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Tobelstraße in Oberlenningen (Kreis Esslingen) einen Brand ausgelöst. Ein Bewohner des Hauses hatte zuvor einen lauten Knall im Keller gehört, berichtet die Polizei.

Den ersten Erkenntnissen nach hatte der Akku eines Spielzeugautos, der über Nacht zum Laden eingesteckt war, Feuer gefangen. Der Mann versuchte zunächst selbst, den Brand zu löschen, alarmierte dann aber die Feuerwehr.

Der Brand führte auch zu einer deutlichen Rauchentwicklung, verletzt wurde aber offenbar niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 5000 Euro.