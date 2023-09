Feuerwehr in Leinfelden-Echterdingen

1 Der Abteilungskommandeur Matthias Herthneck, die Abteilungsleiterin für Bauprojekte und Bauunterhalt Tania Santos und die Projektleiterin Corinna Weber (von links) freuen sich auf das neue Feuerwehr- und DRK-Gebäude. Foto: Philipp Braitinger

Das Feuerwehr- und DRK-Gebäude in Stetten soll zum Jahreswechsel fertig werden. Den Umzug möchte die Feuerwehrabteilung an einem Tag schaffen.















Link kopiert

Alles läuft nach Plan. Was früher keine Nachricht wertgewesen wäre, kann inzwischen beim Thema Bauen fast als Besonderheit gelten. Die Arbeiten für das neue Gebäude für die Feuerwehr und das DRK in Stetten biegen auf die Zielgerade ein. Zum Jahresende soll alles fertig sein. „Das Vorhaben schreitet gut voran“, sagt Tania Santos. Sie ist im Hochbauamt die Abteilungsleiterin für Bauprojekte und Bauunterhalt. Als letztes werde die Technik im Gebäude fertiggestellt. Dann kann die Feuerwehrabteilung ihren Umzugstermin festzurren – vermutlich im Januar. Begonnen wurden die Bauarbeiten im Mai des vergangenen Jahres. Die reinen Gebäudekosten beziffert die Stadt auf 6,7 Millionen Euro. Hinzu kommen Kosten für die Freiflächen und die Photovoltaikanlage, sodass der gesamte Komplex am Ende rund 7,5 Millionen Euro kosten könnte.