1 Die Feuerwehr rückte aus, Schaden entstand nur an der Powerbank selbst. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser

In Köngen (Kreis Esslingen) hat ein brennender Akku in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Kurz vor Mitternacht war das Gerät beim Laden an der Steckdose in Brand geraten.















Link kopiert

In der Nacht zum Mittwoch musste in Köngen (Kreis Esslingen) die Feuerwehr ausrücken.

Wie die Polizei berichtet, war ein Akku kurz vor Mitternacht in Brand geraten. In einer Wohnung in der Golterstraße hatten die Bewohner bemerkt, dass sich die Powerbank, die zum Laden an einer Steckdose angeschlossen war, entzündet hatte. Sie alarmierten die Feuerwehr und brachten den Akku ins Freie. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Gerät. Schaden war außer an der Powerbank nicht entstanden.