Feuerwehr in Kirchheim: Von Pflanzen umwachsenes Kaminrohr gerät in Brand

1 Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und den Bewohner aufklären. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Panama Pictures

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag nach Kirchheim (Kreis Esslingen) gerufen, weil in einem MEhrfamilienhaus starker Rauch entstanden war.











Ein überwachsenes Ofenrohr hat am Montagnachmittag in der Vorderen Straße in Jesingen (Kreis Esslingen) für starken Rauch gesorgt und einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Anrufer hatten kurz vor 17 Uhr einen intensiven Rauchgeruch an dem Wohnhaus gemeldet, berichtet ein Polizeisprecher.

Die Einsatzkräfte haben daraufhin an einem Kamin ein fast vollständig von Grünpflanzen bedecktes Rauchrohr festgestellt, das bei der Nutzung des Ofens durch die Hitze teilweise Feuer gefangen hat.

Die acht Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die brennenden Pflanzen und entfernten sie sorgfältig. Der Ofenbesitzer erhielt Hinweise auf mögliche Gefahren durch das eingewachsene Rohr. Die Einsatzkräfte prüften anschließend die Anlage, um mögliche Schäden festzustellen

Beinahe-Brand an Ofenrohr

