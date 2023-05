Feuerwehr in Kirchheim Mann löscht Brand mit Gartenschlauch

Am Dienstag hat vermutlich eine Zigarette eine Mülltonne in Kirchheim (Kreis Esslingen) in Brand gesteckt. Das Feuer beschädigte auch Möbel auf einer Terrasse und die Hausfassade. Ein Bewohner griff mit einem Gartenschlauch ein.