Feuerwehr in Hochdorf: Rauchender Stromkasten löst Einsatz aus

1 Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, musste aber keinen Brand löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Martin Dziadek

Weil Rauch aus dem Stromkasten eines Wohnhauses in Hochdorf (Kreis Esslingen) drang, musste am Montagabend die Feuerwehr ausrücken. Verletzt wurde niemand, doch das Haus musste vom Stromnetz genommen werden.











Kurz vor 20 Uhr am Montagabend ist in einem Wohnhaus in der Wettestraße in Hochdorf (Kreis Esslingen) der Strom ausgefallen. Ein Bewohner bemerkte daraufhin laut Polizei Rauch im Stromkasten und alarmierte die Feuerwehr.

Diese rückte mit Drehleiterfahrzeug und 24 Einsatzkräften aus, musste letztlich aber keinen Brand löschen, weil kein offenes Feuer ausgebrochen war. Die Beamten lüfteten das Gebäude, Mitarbeiter des Energieversorgers nahmen das Haus vom Stromnetz. Die ebenfalls ausgerückte Polizei stellte verschmorte Kabel fest, ob darüber hinaus Schaden entstand, ist noch unklar. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz zurück ins Haus, wie lange es dauern wird, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist, war am Dienstagmittag noch unklar.