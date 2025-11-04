Feuerwehr in Großbettlingen: Knall und Rauch in Mehrfamilienhaus schreckt Bewohner auf

1 Die Feuerwehr war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Panama Pictures

Vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Heizung kam es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in Großbettlingen zu einem lauten Knall. Die Feuerwehr rückte aus.











Link kopiert

﻿ Am Montagabend hat eine Verpuffung in der Heizung eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Großbettlingen (Kreis Esslingen) für Aufregung gesorgt. Gegen 18 Uhr hörten Bewohner einen lauten Knall und spürten eine Erschütterung. Kurz darauf drang Rauch aus dem Keller.

Die Polizei berichtet, dass Feuerwehr und Polizei mit mehreren Einsatzkräften ausrückten. Die Feuerwehr kam mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften zum Einsatz.

Sie beseitigte die Gefahr und belüftete den verrauchten Kellerraum. Nach ersten Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zu der Verpuffung. Verletzt wurde niemand, Angaben zur Schadenshöhe lagen am Dienstag noch nicht vor.