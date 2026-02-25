Feuerwehr in Gerlingen: Dem Fehlalarm auf dem Klinikgelände folgt ein echter Einsatz bei Bosch

1 Blaulicht: Ein Einsatz der Feuerwehr auf der Schillerhöhe endete anders als begonnen. Foto: dpa

Polizei und Feuerwehr werden am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz auf die Gerlinger Schillerhöhe gerufen. Dieser entwickelt sich völlig anders als erwartet.











Es ist ein ungewöhnlicher Nachmittag für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei: Zunächst werden die Einsatzkräfte am Mittwoch laut der Polizei wegen eines Brandalarms zur Gerlinger Schillerhöhe beordert. Doch der Alarm im ehemaligen Klinikgebäude, inzwischen eine Asylbewerberunterkunft, entpuppt sich nach ersten Informationen der Polizei als Fehlalarm.

Einsatz offenbar bei Bosch

Gleichwohl sind die Einsatzkräfte vor Ort dann bei einem wirklichen Einsatz gefragt, nur einige Meter entfernt: Wenige Minuten später – sie sind noch auf dem Klinikgelände – werden die Feuerwehrleute zur Firma Bosch beordert. Dort war es zu einer außergewöhnlichen Rauchentwicklung in der Heizungsanlage gekommen. Der Grund war laut der Polizei ein fehlerhafter technischer Vorgang: Pellets hatten sich offenbar gestaut und auf diesem Weg eine Rauchentwicklung verursacht.

Personen wurden nicht verletzt

Neben der Werksfeuerwehr sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gerlingen ausgerückt. Personen wurden nicht verletzt, auch an der Anlage sei laut der Polizei kein Schaden entstanden. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.