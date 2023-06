1 Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Gas sich ausbreitete. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Am Dienstagvormittag ist in einer Firma in der Benzstraße in Frickenhausen (Kreis Esslingen) hochentzündliches Gas ausgetreten. Wie die Polizei berichtet, wurden die Rettungskräfte gegen 11 Uhr alarmiert, weil ein Leck an einer Gasleitung festgestellt worden war.

Daraufhin rückte die Feuerwehr mit fast 40 Kräften aus und konnte verhindern, dass sich das Gas ausbreitete. Zudem wurden die Mitarbeiter der umliegenden Firmen evakuiert. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten offenbar Handwerksarbeiten in der betroffenen Firma den Vorfall verursacht. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Kräften im Einsatz, musste aber nicht eingreifen, verletzt wurde niemand.

Nachdem der Vorfall gelöst war, und entsprechende Messungen ergeben hatten, dass keine Gefahr mehr bestand, konnten alle Firmen ihren Betrieb wieder auf nehmen. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Den entstandenen Schaden kann die Polizei noch nicht angeben.