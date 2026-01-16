Feuerwehr in Filderstadt: Mehrere Einsätze wegen Rauchentwicklung – drei Personen in Kliniken

1 In beiden Fällen wurden die Flammen rasch gelöscht, durch den Rauch wurden dennoch mehrere Personen verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner

Die Feuerwehr musste in Filderstadt (Kreis Esslingen) innerhalb von einem Tag mehrfach ausrücken, weil es in Küchen zu starker Rauchentwicklung kam.











In Filderstadt (Kreis Esslingen) hat es am Donnerstag und Freitag zwei Einsätze wegen Rauch und Feuer gegeben. Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr verursachte zunächst angebranntes Essen in einer Wohnung in der Rosenstraße Rauch, in der Nacht zum Freitag hielt ein Küchenbrand die Einsatzkräfte auf Trab, berichtet die Polizei.

Am Mittag hatte in der Rosenstraße im Stadtteil Bernhausen ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Eine Pfanne mit Speisen ist auf einem eingeschalteten Herd vergessen worden. Der Bewohner ist wegen möglicher Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr hat das Mehrfamilienhaus gelüftet und andere Bewohner kurzzeitig nach draußen begleitet.

In einer Wohnung in der Oberdorfstraße haben Anwohner dann in der Nacht starken Rauch aus einer Küche gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen bereits gelöscht. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung und ihr Sohn sind vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. In der Küche ist ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden, beide betroffenen Wohnungen blieben bewohnbar.