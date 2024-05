Feuerwehr in Filderstadt: Manche Einsätze der Feuerwehr werden deutlich teurer

1 In Filderstadt sind erst kürzlich fünf brandneue Einsatzfahrzeuge an die Feuerwehr übergeben worden. Wenn die roten Fahrzeuge ausrücken, kostet das künftig deutlich mehr. Foto: Caroline Holowiecki

Fehlalarme, Rohrbrüche, Autounfälle: Wenn die Feuerwehr anrückt, können mitunter Gebühren anfallen. In Filderstadt sollen sie nun erhöht werden. Was ist der Hintergrund?











Tatütata, die Feuerwehr ist da: In manchen Fällen kostet es allerdings, wenn die roten Fahrzeuge anrücken, und in Filderstadt sollen die Gebühren nun deutlich angehoben werden. Dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats wurde jüngst eine Änderung der „Satzung zur Regelung der Kostenerstattung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Filderstadt“ präsentiert, und die beinhaltet teils knackige Erhöhungen von bis zu 236 Prozent, sollte das Gesamtgremium die Änderung in seiner Sitzung am 24. Juni beschließen. Rückt ein Einsatzleitwagen ELW 1 an, werden künftig 98 statt bislang 34 Euro fällig, bei einem Tanklöschfahrzeug TLF 2000 sind es dann 155 Euro statt 95 Euro. Für Personal, jedes Gerät und jedes Fahrzeug gibt es eine Gebühr.