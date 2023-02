Kerze setzt Wohnzimmer in Brand

Feuerwehr in Filderstadt

1 Ein 45-Jähriger konnte den Brand löschen, bevor die Feuerwehr eintraf, musste jedoch mit einer Rauchvergiftung in Krankenhaus. Foto: IMAGO/Future Image/Sebastian Gabsch

In der Nacht auf Donnerstag hat in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine brennende Kerze auf danebenliegende Dekoration übergegriffen. Drei Bewohner wurden verletzt, einer musste ins Krankenhaus.















Am frühen Donnerstagmorgen setzt in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine brennende Kerze herumliegende Dekoration in Brand, rasch breitet sich das Feuer aus.

Laut Polizeiangaben ging der Alarm bei der Feuerwehr gegen 4.15 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte bei dem Wohnhaus im Ortsteil Sielmingen ankamen, hatte der 45-jährige Bewohner die Flammen bereits gelöscht. Alle drei Bewohner, neben dem Mann auch eine 46-jährige Frau und ein 19-Jähriger, hatten das Haus bereits verlassen. Bei dem Brand im Wohnzimmer hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben, wodurch alle drei Verletzungen erlitten. Während die Frau und der 19-Jährige vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden, brachten die Einsatzkräfte den 45-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15000 Euro.