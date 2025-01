Feuerwehr in Filderstadt: Abfall brennt in Tiefgarage – Wohnungen in der Nacht evakuiert

Abfall brennt in Tiefgarage – Wohnungen in der Nacht evakuiert

1 Die Feuerwehr konnte den rauchenden Müll löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO

Am frühen Mittwochmorgen hat die Feuerwehr in Filderstadt (Kreis Esslingen) mehrere Wohnungen geräumt, weil in der Tiefgarage des Gebäudes Abfall brannte.











 In der Diepoldstraße in Filderstadt (Kreis Esslingen) mussten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Wohnungen evakuiert werden, weil es in der Tiefgarage des Gebäudes brannte.

Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge gegen 4.30 Uhr über den Notruf, dass in einem unterirdischen Garagenkomplex Abfall brannte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 30 Einsatzkräften aus und konnte den brennenden und rauchenden Müll in einem Teil der Garage löschen.

Bewohner bleiben unverletzt

Vorsichtshalber wurden die Bewohner des betroffenen Hauses evakuiert und zwischenzeitlich im Feuerwehrhaus untergebracht. Der Rettungsdienst untersuchte hier alle Bewohner, stellte aber keine Verletzungen fest. Zur Brandursache ermittelt die Polizei, die Summe des Schadens konnte die Polizei noch nicht genauer beziffern.