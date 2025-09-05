Feuerwehr in Esslingen: Wasserkocher auf eingeschaltetem Herd vergessen – 10.000 Euro Schaden bei Brand

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen in Esslingen zu einem Küchenbrand ausrücken. In einer Wohnung war ein Wasserkocher auf dem eingeschalteten Herd abgestellt worden.











In Esslingen hat ein Küchenbrand am Freitagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Kurz vor 9 Uhr bemerkten Anwohner in der Straße Im Hangelstein Rauch aus einer Wohnung und hörten einen ausgelösten Brandmelder, berichtet die Polizei.

Sie alarmierten die Einsatzkräfte, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften an und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung, die zu diesem Zeitpunkt menschenleer war.

Die Einsatzkräfte fanden in der Küche einen brennenden Wasserkocher, der auf dem eingeschalteten Herd stand. Sie konnten die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug und drei Kräften vor Ort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.