Testfahrt durch Esslingen: Sind die Gassen zu eng für die Feuerwehr?

1 Nicht alltäglich, dass die Feuerwehr durch die Altstadt fährt. Die Testfahrt brachte einige Erkenntnissen für die Brandschützer. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn die Esslinger Feuerwehr ausrücken muss, hat sie mitunter Schwierigkeiten, an den Ort des Geschehens zu kommen. Eine Testfahrt mit einem großen Feuerwehrauto kommt zu beunruhigenden Ergebnissen.











Link kopiert

Der LF16/12 erfüllt alle Idealvorstellungen von einem stattlichen Feuerwehrauto: Das Löschgruppenfahrzeug ist etwa zehn Meter lang, zweieinhalb Meter breit und besitzt viel Technik. Es hat neun Sitze und 280 PS. Heute ist es unterwegs zu einer Testfahrt durch die engen Straßen von Esslingen. An Bord ist alles, was in der Stadt in Sachen Sicherheit Rang und Namen hat: Oberbürgermeister Matthias Klopfer, in seinem Amt auch Chef der Feuerwehr, Feuerwehrkommandant Oliver Knörzer, der für die Ordnung in der Stadt verantwortliche Dezernent Yalcin Bayraktar und die Leiterin des Ordnungsamtes, Brigitte Länge.