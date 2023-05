1 Die Feuerwehr konnte keine Flammen mehr feststellen, als sie eintraf. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Am Montagabend musste die Feuerwehr nach Sankt Bernhardt ausrücken. Eine Frau hatte bemerkt, dass die Dunstabzugshaube in ihrer Wohnung in Brand geraten war und wählte daraufhin den Notruf.















In einem Wohnhaus in der Rotenackerstraße in Esslingen hat am Montagabend eine Dunstabzugshaube gebrannt.

Eine Bewohnerin bemerkte laut Polizei gegen 18.30 Uhr Feuer an der Haube, offenbar hatte ein technischer Defekt die Flammen verursacht. Die Feuerwehr rückte daraufhin in den Stadtteil Sankt Bernhardt aus. Der Dunstabzug brannte nicht mehr, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, den Schaden schätzt die Polizei auf 300 Euro.