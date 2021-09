Feuerwehr in Esslingen

1 Er ist kein Esslinger Bruce Willis, der cool allen Gefahren und Risiken trotzt. Andreas Gundl ist Feuerwehrmann mit Leib, Seele und Realismus. Foto: Ines Rude/l

Astronaut, Lokführer oder Feuerwehrleute sind die Traumberufe mancher kleiner Jungs und Mädchen. Andreas Gundl hat sich diesen Traum verwirklicht – er ist hauptamtlicher Mitarbeiter der Feuerwehr Esslingen. Doch der Job ist nicht immer traumhaft.

Esslingen - Er brennt für seinen Job – natürlich. Aber er ist nicht heiß auf Einsätze. „Immer wenn wir ausrücken, geht es jemandem schlecht und es stecken schwere Schicksale dahinter“, sagt Andreas Gundl, der 32 Jahre als ehren- und 24 Jahre als hauptamtlicher Feuerwehrmann hinter sich hat. Beruflich habe er alles richtig gemacht. Aber der 44-Jährige weiß auch um die körperlichen und seelischen Belastungen der Tätigkeit: Schichtdienst, riskante Einsätze, die Konfrontation mit Gefahr und Tod sowie das hohe Maß an Verantwortung gehen an die Substanz. Trotzdem. Wenn er so zurückblickt: Groß anders machen würde er nichts.