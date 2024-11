Feuerwehr in Denkendorf: Eierkarton auf eingeschaltetem Herd verursacht Brand

1 Die Feuerwehr lüftete die Räume und beseitigte den Eierkarton. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner

Ein auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellter Eierkarton hat am Dienstag in Denkendorf (Kreis Esslingen) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.











Ein Brand hat am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr in einer Arbeiterunterkunft in der Deizisauer Straße in Denkendorf (Kreis Esslingen) für Aufregung gesorgt. Laut Polizei hatte ein Bewohner einen Eierkarton auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen, woraufhin dieser Feuer fing.

Die Feuerwehr rückte mit 21 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, entsorgte die verbrannten Reste des Kartons und belüftete die Räume. Während des Einsatzes entdeckten die Einsatzkräfte einen Rauchmelder, der mit einer Kunststofftüte und Kabelbindern manipuliert war. Dadurch war das Gerät außer Funktion gesetzt. Die Ermittlungen dazu dauern an.