Feuerwehr in Baltmannsweiler: Brennende Mülltonne verursacht hohen Schaden an Carport

1 Ein Bewohner konnte den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Wolfgang Maria Weber

Am Montagabend hat in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) eine brennende Mülltonne hohen Schaden an einem Carport und einem darin geparkten Auto angerichtet. Vermutlich war heiße Asche entsorgt worden.











Link kopiert

Die Feuerwehr musste am Montagabend in den Stuifenweg in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) ausrücken. Vermutlich falsch entsorgte Asche hatte eine Mülltonne in einem Carport in Brand gesetzt.

Ein Bewohner hatte die Flammen gegen 19 Uhr bemerkt und zu löschen begonnen. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits weitgehend gelöscht, hatte an dem Carport und einem darunter abgestellten Auto aber bereits beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 30.000 Euro.