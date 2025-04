Feuerwehr im Kreis Esslingen: Blitzeinschläge lösen Brand und Stromausfall an Gebäuden aus

10 Die Feuerwehr löscht die vom Blitz getroffene Garage. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Gleich zwei Blitzeinschläge in Wohngebäude haben am Freitagabend im Bissingen und Dettingen (Kreis Esslingen) für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Verletzte gab es in beiden Fällen nicht.











Zwei Blitze haben am Freitagabend in Bissingen und Dettingen (Kreis Esslingen) große Schäden an Wohnhäusern verursacht. In der Weinbergstraße in Bissingen hat ein Blitz um 17.27 Uhr in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und dort ein Feuer ausgelöst.

Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnte den Brand schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Niemand wurde verletzt, und alle Wohnungen blieben weiterhin bewohnbar. Laut Polizei Reutlingen beläuft sich der Sachschaden auf 30.000 bis 50.000 Euro.

Nur wenige Minuten später traf ein weiterer Blitz das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße in Dettingen. Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften zum Einsatz. Zwar entstand kein Feuer, doch mehrere Dachschindeln wurden zerstört und ein Riss in der Hausfassade festgestellt. Auch die Stromleitungen wurden beschädigt. Im gesamten Gebäude fiel der Strom aus. Verletzt wurde auch hier niemand. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.