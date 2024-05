Feuerwehr im Einsatz: Die Brandursache in Oberstenfeld ist noch unklar

Die Brandursache in Oberstenfeld ist noch unklar

Am Tag nach dem Balkonbrand in Oberstenfeld tappen Feuerwehr und Polizei immer noch im Dunkeln, was das Feuer verursacht haben könnte. „Wir können dazu noch nichts sagen – die Polizei ermittelt“, sagt Jürgen Beck, Kommandant der Oberstenfelder Wehr. Und auch im Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet man um Zeit. Es sei noch zu früh, etwas mitzuteilen. „Wahrscheinlich muss zunächst ein Gutachten erstellt werden“, sagt die Sprecherin Yvonne Schächtele.

Bewohner wollten Brand löschen

Der Brand war am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf dem Balkon eines Zweifamilienhauses im Lerchenweg ausgebrochen. Er breitete sich von der Fassade aus bis zum Dach aus. Bewohner entdeckten das Feuer. Der 29-Jährige und die 42-Jährige konnten das Haus unverletzt verlassen. Zuvor hatten sie vergeblich versucht, die Flammen auf dem Balkon selbst zu löschen.

Wehr muss Dach teilweise abdecken

Die Oberstenfelder Feuerwehr rückte mit rund 90 Wehrleuten an. Sie mussten teilweise das Dach abdecken, um den Brand zu löschen. Das Zweifamilienhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Laut Polizei sind die fünf Bewohner bei Verwandten oder Freunden untergekommen. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf etwa 150 000 Euro.