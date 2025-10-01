Feuerwehr im Einsatz: Brand am Flughafen Stuttgart - Keine Flüge am Abend

1 Am Flughafen Stuttgart ist es zu einem Brand gekommen. (Archivfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Brand am Flughafen in Stuttgart. Flüge fallen aus. Was ist bislang bekannt?











Stuttgart - Der Flughafen Stuttgart hat wegen eines Feuers seinen Betrieb am Abend vorübergehend unterbrochen. In einem Betriebsgebäude sei es zu einem Kabelbrand gekommen, teilte der Flughafenbetreiber mit. "Nach derzeitigem Stand finden heute keine Abflüge mehr statt." Der Flugbetrieb sei gestört, heißt es auf der Homepage.

Wie lange es zu Beeinträchtigungen komme, sei noch nicht abzuschätzen. Reisende wurden gebeten, sich an ihre Airlines zu wenden. Noch unklar war das Ausmaß der Schäden.