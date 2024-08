Feuerwehr-Großeinsatz in Feuerbach: Autos brennen in Hinterhof – Brand greift auf Wohnung über

7 Der Brand griff auf die Fassade des Hauses über. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

In der Nacht zum Donnerstag brennen mindestens zwei Autos in einem Hinterhof in Feuerbach. Als die Feuerwehr eintrifft, hat der Brand bereits auf eine Wohnung übergegriffen. Was bislang bekannt ist.











In einem Hinterhof in der Leobener Straße in Stuttgart-Feuerbach sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Autos in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Fassade des Hauses und auf eine Wohnung über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 5 Uhr zum Brandort gerufen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Mehrere Trupps bekämpften das Feuer unter Atemschutz. Kurze Zeit später war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand, eine Frau erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt.

Gegen 7.30 Uhr war der Einsatz endgültig beendet. Laut Feuerwehr sind zwei Wohnungen unbewohnbar, da diese durch den Brand und den Rauch zu stark beschädigt wurden. Für die betroffenen Bewohner werden Unterkünfte organisiert. Nähere Informationen zur Brandursache sowie zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.