Feuerwehr Esslingen: Was passiert, bevor die Feuerwehr kommt?
1
Hauptbrandmeister Darian Hill ist mit dem Prüfen von Feuerlöschern beschäftigt. Foto: Marion Brucker

Knapp 900 Mal ist die Feuerwehr Esslingen 2024 ausgerückt. Doch rund 95 Prozent der Arbeit findet hinter den Kulissen statt, damit sie ihrem Auftrag nachkommen kann.

Montagvormittag in der Feuerwache in Esslingen. Für Felix Kaufmann gibt es eine nicht alltägliche Aufgabe zu erledigen. Er ist dabei, in der Kfz-Werkstatt das Rettungsboot zu überprüfen, das am Wochenende auf dem Neckar ausgelaufen war. Es war ein seltener Einsatz. „Ungefähr zwischen fünf und zehn Mal jährlich rücken die Feuerwehrleute in Esslingen mit dem Boot aus“, erklärt Oliver Knörzer. Er ist Amtsleiter für die hauptamtliche Feuerwehr der Stadt Esslingen und Feuerwehrkommandant für die sieben freiwilligen Abteilungen der Feuerwehr in den Stadtteilen.

