Trafo am Kraftwerk gerät in Brand

1 Die Feuerwehr ist am Samstagabend zum Altbacher Kraftwerk ausgerückt. Foto: SDMG// Kohls

Wegen eines Trafo-Brandes ist die Feuerwehr am Samstagabend mit 70 Einsatzkräften zum Kraftwerk ausgerückt. Grund für das Feuer war wohl ein technischer Defekt.















Auf dem Gelände des Kraftwerks in Altbach ist am Samstagabend ein Transformator in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 15 Fahrzeugen und mehr als 70 Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das Feuer sei mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen. Der vom Brand betroffene Trafo war am Samstagabend nicht am Netz, weshalb der Vorfall keine Auswirkungen auf den Kraftwerksbetrieb hatte. Gebäudeteile wurden nicht beschädigt. Die Höhe des Schadens könne aktuell noch nicht beziffert werden, heißt es von der Polizei.