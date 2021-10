1 Der Umbau der Einsatzzentrale der Denkendorfer Wehr ist abgeschlossen. Kommandant Frank Obergöker (links) und Bürgermeister Ralf Barth begutachten sie. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Denkendorf erstrahlt in neuem Glanz. Mit dem Umbau der Räume wurde zudem auf Digitalfunk umgestellt.















Link kopiert

Denkendorf - Die Freiwillige Feuerwehr Denkendorf ist fit für den Digitalfunk. Dazu wurde die Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße umgebaut. „Unsere Technik war noch aus den 1980er-Jahren“, erklärt Feuerwehrkommandant Frank Obergöker. Immer wieder wurden die Installationen erweitert, was am Ende zu einem wahren Kabelsalat führte. Deshalb wurden die alten Leitungen entfernt und die Funktechnik in den Keller ausgelagert. Jetzt ist alles über ein Netzwerk angebunden. Wenn’s brennt oder andere Hilfe benötigt wird, werden die Helfer über die Integrierte Leitstelle in Esslingen alarmiert. Diese ist bereits seit 2019 digitalfunkfähig. Nun zog auch Denkendorf nach.