1 Auch auf einen Bürotrakt (unser Bild) griffen die Flammen in der Nacht über. Foto: /SDMG/Kohls

Durch ein Feuer bei der Wernauer Firma Bosch Thermotechnik sind mehrere Gebäude zerstört worden. In der ganzen Stadt herrschte während der stundenlangen Löscharbeiten eine Art Ausnahmezustand.

Wernau - Stundenlang hat sich Wernau am Mittwoch in einer Art Ausnahmezustand befunden: unzählige gesperrte Straßen, kreuz und quer ausgerollte Feuerwehrschläuche durch die gesamte Stadt, in deren Zentrum es selbst am späten Vormittag noch nach beißendem Rauch roch, während in der Junkersstraße Qualmwolken in den Himmel stiegen.