Feuereinsatz in Wendlingen: Heißes Fett löst Küchenbrand aus – mehrere Verletzte

Feuereinsatz in Wendlingen

1 Der Küchenbrand löste einen Einsatz des Rettungsdienstes aus. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In Wendlingen kommt es am Donnerstagabend zu einem Küchenbrand. Mehrere Menschen werden verletzt. Das ist über den Hergang bekannt.











Zu einem Küchenbrand ist es am Donnerstagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gegen 21.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Eisenbahnstraße aus.

Demnach hatte sich in einer Küche im zweiten Obergeschoss nach aktuellen Ermittlungsstand heißes Fett in einem Topf entzündet, wodurch auch die Dunstabzugshaube in Brand geriet.

Verdacht auf Rauchgasvergiftungen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch Nachbarn gelöscht. Die betroffene Familie konnte sich in Sicherheit bringen, wurde jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.