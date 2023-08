Feueralarm in Filderstadt

1 Am Donnerstag kam es zu einem Brandmeldealarm in einer Schule in Filderstadt. Foto: dpa/Pia Bayer

Auch wenn auf den ersten Blick kein Feuer und kein Rauch zu erkennen waren, rückte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Feueralarm an einem Schulgebäude in Filderstadt aus. Schweißarbeiten hatten einen Fugenbrand ausgelöst.















Schweißarbeiten auf dem Dach eines Bildungszentrums in der Mahlestraße in Filderstadt-Bonlanden haben ersten Erkenntnissen nach am Donnerstagnachmittag einen Fugenbrand verursacht, wie Michael Schaal, ein Sprecher der Polizei, mitteilte. Gegen 15.45 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Brandmeldealarm aus der Schule ein. Da zunächst keine Flammen und kein Rauch feststellbar waren, inspizierte die Feuerwehr das Schulgebäude.

Hierbei stellte sie fest, dass es durch Schweißarbeiten auf dem Dach zu einem Fugenbrand gekommen war und bekämpfte diesen, teilte der Sprecher der Polizei mit. Ein sichtbarer Schaden war durch das Feuer nicht entstanden. Über eine mögliche Schadenshöhe liegen der Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor.