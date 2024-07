Feueralarm in Aichwald: Seniorin wegen Rauchalarm leblos gefunden – später verstorben

1 Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. (Symbolfoto) Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Am Mittwoch hat eine Anwohnerin in Aichwald einen Rauchmeldealarm gehört. Daraufhin fand sie eine Seniorin leblos in deren Küche. Später starb die Frau noch vor Ort. Ersten Erkenntnissen nach könnte sie gestürzt sein.











Am Mittwoch ist in Aichwald eine Seniorin in ihrer Wohnung leblos gefunden worden und später verstorben. Wie die Polizei berichtet liegen keine konkreten Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern am Donnerstag noch an.

Gegen 14.45 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Strümpfelbacher Straße den Rauchalarm eines Melders in einer Doppelhaushälfte. Wenig später fand sie die Bewohnerin leblos in der Küche und alarmierte den Rettungsdienst. Dieser führte Reanimationsmaßnahmen durch, dennoch starb die Frau wenig später. Der Rauchmelder war offenbar durch angebranntes Essen ausgelöst worden. Ein größerer Schaden war dadurch jedoch nicht entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Seniorin beim Zubereiten von Essen gestürzt sein. Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.