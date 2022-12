1 Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein abgestellter Bauwagen ist am Mittwochmorgen zwischen Altdorf und Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.















Link kopiert

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochmorgen ein Bauwagen auf einem Gartengrundstück parallel zur K 1234 zwischen Altdorf und Neckartenzlingen in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, stand der am Waldrand abgestellte Bauwagen bereits gegen 4.10 Uhr in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten angerückt war, konnte das Feuer rasch löschen. Durch den Brand wurden auch einige in der Nähe stehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.