Feuer in Wernau

11 Mit zwei Drehleitern und 70 Feuerwehrleuten konnten die Einsatzkräfte den Brand kontrollieren. Foto: SDMG/Kohls

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am frühen Samstagabend nach Wernau (Kreis Esslingen) ausgerückt. Weil es in einer Dachgeschosswohnung brannte, waren auch zwei Drehleitern im Einsatz.















Aus noch unbekanntem Grund ist am Samstag in einer Dachgeschosswohnung in Wernau (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist das mehrstöckige Wohnhaus durch das Feuer und die Löscharbeiten zur Zeit nicht bewohnbar.

Den Angaben zufolge bemerkten Zeugen kurz vor 17 Uhr, dass schwarzer Rauch aus einem Gebäude in der Straße In der Wiederhalde aufstieg. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, waren bereits Flammen zu sehen, die aus den Fenstern der Wohnung im Dachgeschoss drangen. 70 Feuerwehrleute aus Wernau, Plochingen, Köngen und Kirchheim konnten das Feuer rasch kontrollieren. Neben den dabei eingesetzten elf Fahrzeugen waren auch zwei Drehleitern im Einsatz. Die fünf Bewohner des Hauses hatten dieses selbstständig verlassen können. Die Wohnung im Obergeschoss war den ersten Ermittlungen zufolge auch der Ursprungsort des Feuers.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Warum dieses ausgebrochen war, ist allerdings noch nicht klar. Kriminaltechniker waren am Samstag vor Ort und sind in die Ermittlungen eingebunden. Den ersten Schätzungen zufolge entstand durch das Feuer und das Löschwasser, das die Wohnungen im ersten Obergeschoss und im Erdgeschoss in Mitleidenschaft zog, ein Schaden von mindestens 250 000 Euro. Weil das Haus derzeit nicht bewohnbar ist, mussten die Bewohner anderweitig untergebracht werden.