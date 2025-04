Feuer in Werkstatt in Weilheim/Teck: Auto gerät bei Schweißarbeiten in Brand

Feuer in Werkstatt in Weilheim/Teck

1 Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag ein brennendes Auto in einer Kfz-Werkstatt löschen müssen. Foto: dpa/Marian Murat

In einer Autowerkstatt in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) ist am späten Freitagnachmittag Schaden in Höhe von etwa 40 000 Euro entstanden. Erste Löschversuche einen Firmenmitarbeiters waren erfolglos. Verletzt wurde niemand.











Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro ist das Ergebnis von Schweißarbeiten, die am Freitagnachmittag in einer Autowerkstatt in der Eisenbahnstraße in Weilheim an der Teck durchgeführt wurden. Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen wurde niemand verletzt.

Gegen 17 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle einen Brandalarm ein. Daraufhin eilte die Feuerwehr Weilheim eigenen Angaben zufolge mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an den Einsatzort. In der Werkstatt fanden sie ein brennendes Auto vor. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Das Fahrzeug und die Lackierkabine wurden jedoch in Mitleidenschaft gezogen.

Mitarbeiter versuchte noch zu löschen

Ein Mitarbeiter der Werkstatt hatte zuvor bereits versucht, mit einem Feuerlöscher die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Er wurde vorsorglich von einem Rettungsdienst untersucht. Laut der Polizei ist er unverletzt geblieben.