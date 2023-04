Feuer in Waldenbuch

1 Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Samstagnacht an einem Gebäude am Studentenweg ein Holzunterstand. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Samstagnacht hat an der Studentenstraße der Holzunterstand eines Reifenhandels gebrannt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.















In der Nacht zu Samstag kam es in Waldenbuch zu einem Brand. Gegen 1.15 Uhr bemerkten Anwohner des Studentenwegs Flammen im Bereich eines anliegenden Reifenservices, alarmierten die Feuerwehr und weckten die Bewohner. Die eintreffenden Rettungskräfte räumten das betroffene Wohnhaus, in welchem sich der Reifenhandel befindet, sowie die Nachbargebäude. Aufgrund der Rauchentwicklung und der verbrennenden Autoreifen wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Stuttgarter Straße wurde für den Zeitraum des Einsatzes zwischen der Einmündung Nürtinger Straße und dem Kreisverkehr Gartenstraße gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar

Nach zwei Stunden war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist bislang noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 140 000 Euro geschätzt. Da das betroffene Gebäude vorläufig nicht mehr bewohnbar ist, kam die dreiköpfige Familie bei Bekannten unter. Die Bewohnerinnen und Bewohner der benachbarten Wohnhäuser konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei dem Brand war eine hohe Anzahl an Einsatzkräften der umliegenden freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. Die Leiterin des Ordnungsamts der Stadt Waldenbuch kam ebenfalls vor Ort.