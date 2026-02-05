1 In einer Tiefgarage in Vaihingen an der Enz hat es gebrannt. Foto: Vaihingen an der Enz

Nach dem Brand in einer Tiefgarage in Vaihingen an der Enz können die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Elf hätten noch kein Wasser, sagt eine Sprecherin der Stadt.











Nach einem Brand in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) können die betroffenen Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Das teilte eine Sprecherin der Stadt am Abend auf Nachfrage mit. Elf Personen hätten noch kein Wasser, könnten aber zu den Öffnungszeiten die Sanitäranlagen des Hallenbades nutzen. Alle Wohnungen seien seit dem Mittag wieder an die Strom- und Heizungsversorgung angeschlossen.

Bei dem Feuer in der Nacht waren neun Fahrzeuge ausgebrannt, zwölf weitere wurden durch Ruß erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Wegen der massiven Rauchentwicklung wurden in der Nacht die umliegenden Wohngebäude geräumt. Die 47 Bewohner verließen vorübergehend ihr Zuhause, sie konnten zunächst in Bussen notversorgt werden. Etwa 30 Bewohner wurden anschließend vom Rettungsdienst in der Vaihinger Stadthalle betreut.