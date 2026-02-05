Feuer in Vaihingen an der Enz: Millionenschaden nach Brand in Tiefgarage – 40 Anwohner müssen Wohnung verlassen

1 Noch ist unklar, wie es zu dem Brand in der Tiefgarage in der Innenstadt gekommen ist. Foto: Blaulichtzentrale.de/Alexander Hald

Bei einem Tiefgaragenbrand in der Innenstadt von Vaihingen an der Enz ist in der Nacht auf Donnerstag ein Millionenschaden entstanden. 21 Autos sind betroffen, die Ursache ist unklar.











Eine turbulente Nacht haben rund 40 Bürger und die Feuerwehr in der Innenstadt von Vaihingen an der Enz am Donnerstag erlebt. In einer Tiefgarage in der Keltergasse war ein Feuer ausgebrochen, das letztlich einen Millionenschaden verursacht hat.

21 Autos werden bei dem Brand beschädigt

Laut Polizei war der Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr eine größere Menge Rauch in der Innenstadt gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, waren in einer Tiefgarage, die zu einem Wohnkomplex an der Ecke Keltergasse und Heilbronner Straße gehört, letztlich neun geparkte Autos in Brand geraten. Zwölf weitere Fahrzeuge waren durch Ruß erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass sich der Schaden nach ersten Schätzungen im Bereich von gut einer Million belaufen dürfte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Gebäude geräumt. Über 40 Personen mussten laut Polizei ihre Wohnungen verlassen, etwa 30 von ihnen wurden vom Rettungsdienst in der Stadthalle betreut. Gegen 4 Uhr waren die Flammen schließlich gelöscht. Alle Anwohner konnten zwischenzeitlich wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Brandursache ist noch unklar

Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr und Polizei waren unter anderem auch Rettungsdienste sowie Notärzte, ein Rettungsbus und Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz übernimmt die Ermittlungen.