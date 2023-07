1 Ermittler suchen nach Spuren von Brandbeschleunigern im Vereinsheim des SC Stammheim. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wohl mehrere Hunderttausend Euro Schaden ist bei einer Brandstiftung im Norden Stuttgarts entstanden. Wieder in einem Vereinsheim – es ist nicht der erste Fall in Stammheim.















Link kopiert

Wieder hat ein Brandstifter im Norden Stuttgarts zugeschlagen: Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Brand in einem Vereinsheim in Stammheim entstanden. Ein Pächterehepaar, das in dem abgelegenen Gebäude im Gebiet Emerholz wohnt, konnte sich zum Glück unverletzt ins Freie retten. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.