Feuer in Stuttgart-Ost: Acht Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

1 Die Feuerwehr wurde gegen kurz vor halb fünf gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Beim Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus musste die Feuerwehr am früher Morgen das ganze Gebäude evakuieren. Es gibt Verletzte.











Link kopiert

Um kurz vor halb fünf hatte ein Zeuge über den Feuerwehr-Notruf 112 bereits von Rauch und offenen Flammen in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Schlüsselwiesen in Stuttgart-Ost gesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Bei Ankunft der Feuerwehr sei das Treppenhaus durch die offenstehende Wohnungstür bereits dicht verraucht gewesen, so die Feuerwehr. Einige Bewohner seien schon aus dem Haus geflüchtet, einige befanden sich noch im viergeschossigen Haus mit seinen elf Wohnungen. Ein Ehepaar aus dem ersten Obergeschoss sei mit ihrer Katze auf den rückwärtigen Balkon geflüchtet, von wo aus sie Einsatzkräfte mit einer tragbaren Leiter retteten, heißt es in der Mitteilung. Atemschutz-Spezialkräfte retteten eine weitere Person mit einer sogenannten Fluchthaube, in der ein Filter gegen Rauch und Gas eingebaut ist, über das verrauchte Treppenhaus.

Frei Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung

Durch ein Löschrohr durch das Gebäudeinnere und einem weiteren Rohr von außen, sei das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht worden. Gegen 5.30 Uhr haben die Feuerwehrleute den letzte Brandherd sicher eliminiert, so Markus Helfert, Pressesprecher der Feuerwehr. Mit maschinellen Überdrucklüftern habe die Feuerwehr den Treppenraum und die geringe Rauchbelastung in einzelnen Wohnungen beseitigt, so die Pressemitteilung.

Insgesamt erlitten drei Bewohner eine Rauchvergiftung, weitere fünf Personen hatten Rauchgase eingeatmet. Die acht Personen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser zur Behandlung, beziehungsweise zur Kontrolle verbracht. Eine weitere Person wurde wegen internistischen Beschwerden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Schaden auf rund 80000 Euro geschätzt

Die restlichen Bewohner des Brandgebäudes und des vorsorglich geräumten Nachbargebäudes konnten anschließend, nachdem die Wohnungen noch auf schädliche Brandgase kontrolliert wurden, wieder in diese zurück. Kurzzeitig wurden bis zu 26 Personen aus den beiden geräumten Gebäuden vor Ort betreut.

Die Straße war für die Löscharbeiten gesperrt. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr aus Wangen und Hedelfingen, waren auch drei Rettungswagen im Einsatz. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 80.000 Euro. Mutmaßlich seien die Kerzen eines Adventskranzes die Ursache für den Brand, so ein Pressesprecher der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt allerdings noch zur Brandursache.