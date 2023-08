6 Die Feuerwehr war mit etwa 90 Kräften vor Ort. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Mit zahlreichen Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am späten Dienstagabend nach Stuttgart-Münster aus. Dort brannte es bei einer Recyclingfirma.















Am späten Dienstagabend ist in Stuttgart-Münster auf dem Gelände einer Recyclingfirma an der Neckartalstraße ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein zirka 350 Kubikmeter großer Abfallberg, der aus Restmüll bestand. Die Rauchwolke war demnach in vielen Teilen Stuttgarts zu sehen. Die Feuerwehr rückte mit rund 90 Kräften aus. „Auf Grund der großen Menge an Müll und der schwer zu erreichenden Glutnester, wurden ein betriebseigener Bagger und ein Radlader eingesetzt, um den Müllberg Stück für Stück zu versetzten und abzulöschen“, heißt es in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen.

Einsatz bis etwa 4.30 Uhr

Verletzt wurde durch das Feuer niemand – auch für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr. Luft-Messungen in den angrenzenden Stadtteilen hätten keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen ergeben. Bis etwa 4.30 Uhr waren die Kräfte im Einsatz. Um einen besseren Überblick über das Ausmaß des Brandes zu bekommen, setzte die Polizei kurzzeitig auch einen Hubschrauber ein. Wie das Feuer auf dem Gelände ausbrechen konnte und wie hoch der Schaden ist, ist derweil noch nicht bekannt.